Tragid noored tööd ei karda

Noorte seas on populaarne trend käia tööl, peamiselt suvel, kuid on neidki, kes teevad seda aastaringselt ja kooli kõrvalt. Ei tea, kas tänapäeva noored on usinamad või on nende ettevõtlikkust toetamas parem informatsiooni levik ja kättesaadavus. «Number üks põhjus on raha!» kinnitas Cordelia.