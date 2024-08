Varasem Swedbanki tiimijuht läks LHVsse

LHV investeerimisteenuste juhi Sander Pikkeli sõnul on analüüsid investeerimise oluline osa, mistõttu on tal hea meel, et teenuse väärtusesse aitab panustada oma ala tipptegija.

«Meil on suur rõõm tervitada Marekit LHV-s. Investeerimisteenuste pakkumise juures on ettevõtete analüüsidel oluline osa. Tahame tagada parema juurdepääsu kapitalile ja aidata oma klientidel teha teadlikumaid valikuid. Üks asi on öelda, millega investeerimisotsuste tegemisel arvestada, teine asi on selleks ka päriselt kasulikke analüüse pakkuda. Mareki lisandumine on oluline samm meie analüüside teenuse arendamisel ja usume, et tema teadmiste lisandumisel ja eestvedamisel suudame pakkuda oma klientidele järjest sisukamaid ja väärtuslikumaid analüüse,» kommenteeris Pikkel.