Ossinovski: võiksime arutata, kas lubada linnas öösel teetöid teha

«Kui me räägime taas kord suurematest ja tähtsamatest nii-öelda liiklusarteritest, teatud ristmikest, siis mina arvan küll, et peaks tõsiselt kaaluma seda, et töötataks ka nädalavahetusel ja öösiti, mis loomulikult on kohalikele elanikele tõsine häiring. Aga kui see on lühiajaline ja mõistlikult läbi räägitud, siis ma arvan, et seda võiks kindlasti arutada,» ütles Ossinovski.