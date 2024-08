USAs ähvardab 50 miljonit autot tagasikutsumine

Turvapadjad on tootnud USA ARC Automotive ja Delphi Automotive, kellel on ARCga litsentsileping. Defekt seisneb selles, et turvapadi võib kokkupõrke korral plahvatada, edastas AP News. Alates 2009. aastast on defekt põhjustanud USAs ja Kanadas juba seitse vigastusega lõppenud õnnetust ja kaks surmajuhtumit.