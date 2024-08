Hinnatud Mää lambavillast graanulid murdsid Euroopa turule

Patendiamet andis teada, et Põlvamaal lambavillast aiandustooteid valmistav Villatoode OÜ on juuli algul registreerinud oma kaubamärgi Mää Euroopa Liidus. Sellega valmistab ettevõte ette suuremat laienemist Euroopa turgudele. 2024. aasta kevadest on Mää kaubamärgiga tooted juba müügil Soomes.