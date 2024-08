Kes on Norra parimad dividendimaksjad?

Geograafiliselt asetuse ja maavarade rohkuse tõttu on Norras palju merenduse ning nafta ja gaasi tootmisega tegelevaid ettevõtteid. Kuna Norra majandus on mitmekülgne, võib parimate dividendimaksjate hulgast leida veel näiteks ka IT-firmasid, pankasid, toidutootjaid ja telekome. Nimekirja koostades on arvestatud kahe kriteeriumiga: turuväärtus vähemalt 100 miljonit eurot ning dividendi maksmise ajalugu vähemalt viis aastat.