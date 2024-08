Halb uudis: hinnad tõusevad veelgi ja selle põhjus on ...

Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp ütles teisipäeval värsket majanduse olukorra ülevaadet ja prognoosi tutvustades, et liigume Euroopa viie kallima riigi suunas. Nii näiteks selgus 2023. aasta Eurostati andmetest, et Euroopas on kõige kallim garderoobi soetamine Taanis, Tšehhis ja Eestis, kus hinnad on vastavalt 131, 126 ja 118 protsenti ELi keskmisest. Raudsepale oponeeris aga peaminister Kristen Michal, kes ütles, et tegelikult on Eesti Euroopa majandusruumis 15. kohal ja ELis 12. kohal. On kuidas on, kuid sellele, et Eestis on kestvuskaubad poodides kallid, ei vaide vastu isegi kaupmehed.