1Partner: juulis oli kinnisvaraturul üllatavalt palju tehinguid

«Kui juulikuu tehinguaktiivsus tõsta kriiside-eelsetesse aastatesse, siis oleks öelnud, et päike ja palavus tegid oma töö ning tegu oli ühe loiu suvekuuga. Viimase aasta-paari kontekstis tegi juuli aga korraliku tulemuse,» kommenteeris Vahter, Lõppenud kuul tehti Tallinnas kinnisvaraga kokku 884 ostu-müügitehingut. «Iga tööpäeva kohta 40 tehingut on märk paremuse suunas ning tuleb vaid loota, et see trend jätkuks,» lisas ta pressiteates.