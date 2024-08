SEB: Eesti majandus on vaikselt kasvama hakanud

Kas majandus kasvab või kahaneb?

Statistikaameti värske kiirhinnangu põhjal oli Eesti majandus ka selle aasta teises kvartalis mullusega võrreldes languses. Võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga, oli siinne SKP esialgse hinnangu põhjal 1,7% väiksem. Mulluse 3% suuruse majanduslanguse ja esimese kvartali -2,1% võrreldes justkui pisut parem number, aga endiselt suur kukkumine.

Teisalt maalib eelmise aastaga kõrvutamine olukorrast natuke vale pildi. Tuues statistika inimkeelde, siis kas meid huvitab rohkem, kuidas on meie varanduslik seis muutunud eelmise aastaga võrreldes või pigem see, kes raha on täna natuke rohkem kui eile? Negatiivsete pealkirjade varju jäi tõik, et kuigi aastases lõikes on majandus endiselt kahanenud, siis eelmise kvartaliga võrreldes SKP hoopis suurenes – tõsi, küll vaid 0,2%.

Sündmus on sellegipoolest märkimisväärne, sest viimati nägi Eesti kvartaalset majanduskasvu 2021. aasta neljandas kvartalis, kui majanduspoliitikat orkestreeris veel Taavi Aas ja uudisportaalid avaldasid päevaseid koroonasse nakatumise numbreid. Nii on kinnitust leidnud majandusekspertide ennustused, et majandus on jalad põhja saanud ja edasi võib oodata isegi tillukesi kasvunumbreid.

Oleme äärmiselt sõltuvad Põhjamaadest