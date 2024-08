Mida mäletab Euroopa riigivõlakirjadest?

Nagu Nublu laulab, siis et liigutada mägesid, siis vaja läheb rulli, tšekke ja kaarte ja sulli. Eestis suuri mägesid küll ei ole, kuid Eesti kapitaliturgudel on üks suur auk – Eesti investoritel puudub ligipääs Eesti riigi võlakirjadele. Õnneks on riigil plaan, kuidas seda auku kinni lappida, kirjutab LHV Varahalduse portfellihaldur Martin Möllits.