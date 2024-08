Euroopa Komisjoni hinnangul oli see aga ebaõiglane Euroopa teiste automüüjate suhtes, mistõttu tegi rahandusministeerium plaani ümber ja registreerimistasu laieneb nüüd ka Eestis juba registreeritud autodele esmasel omanikuvahetusel pärast seaduse jõustumist. Teine põhimõtteline muudatus oli see, et juriidiliste isikute sõiduautode ja kaubikute aastamaks hakkab samuti sõiduki vanusega vähenema.