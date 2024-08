Amazon kahekordistas tegevuskasumi, aga investorid olid ikka pettunud

Amazon teatas kvartalimüügiks 148,0 miljardit dollarit, mis tähistas 10 protsendilist kasvu võrreldes eelmise aasta 134,4 miljardi dollariga. Kuid see jäi alla analüütikute ootustele, mis olid 148,67 miljardit dollarit. Ehkki ettevõte ületas kasumiprognoose, teenides aktsia kohta 1,26 dollarit, mis oli 23 senti rohkem kui oodati, mõjutas müügitulemuste puudujääk aktsiahinda negatiivselt. Aktsia hind langes pärast tulemuste avalikustamist enam kui 5% ulatuses.

Lisaks ei rahuldanud Amazon ka tuleviku prognoose, teatades, et kolmanda kvartali müügitulu eeldatakse vahemikus 154,0 kuni 158,5 miljardit dollarit, mis on madalam analüütikute ootustest 158,22 miljardit dollarit. Ettevõte tõi välja, et ebasoodne valuutakursi mõju vähendab prognoositavat müüki umbes 90 baaspunkti võrra.