Inimene peab ise oma karjääri juhtima, mitte ootama, et ettevõte seda teeks

«Töötajad peavad ise oma karjääri juhtima, et püsida konkurentsivõimelised tööjõuturul,» rõhutab Karin Kuimet, Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor personalijuhtimise erialajuht. Ta toob esile, et tööjõuturu vajadused ja ootused töötajatele muutuvad enneolematu kiirusega, eriti tehisintellekti ja tehnoloogia arengu tõttu. «Aastaid tagasi omandatud oskustest enam ei piisa, et tänapäeva tööturul edukalt hakkama saada,» selgitab Kuimet.

Varasemalt oli levinud mõtteviis, et inimese õpi- ja karjääriteekond on lineaarne: keskharidus, kõrgharidus, tööjõuturg ja seejärel ühe valdkonna tööelu lõpuni. Nüüdseks on see muster hääbumas. «Tööelu suundumuste ja vajadustega sammu pidamiseks tuleb end pidevalt täiendada nii isiklikus kui ka erialases plaanis,» märgib Kuimet. Edukad töötajad kohanevad muutuvate vajadustega ja jätkavad õpinguid erinevates õppevormides ja erialadel.