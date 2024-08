Inglismaa keskpank langetas baasintressimäära esimest korda nelja aasta jooksul

Inglismaa keskpank (Bank of England) otsustas langetada baasintressimäära 5,25 protsendil 5 protsendile, tuues kergendust miljonitele koduomanikele. See on esimene kord nelja aasta jooksul, mil intressimäärasid on alandatud. Otsus sündis ajal, mil Ühendkuningriigi inflatsioon on langenud 2 protsendini, mis on pikka aega olnud keskpanga sihtmärk. Samas vahendab Inews, et tõenäoliselt tõuseb inflatsioon peatselt tagasi 2,75 protsendi tasemele.