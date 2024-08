Swedbanki klienditeenuste juht Ede Raagmets toob välja, et digirahakotiga tasumist on Eestis kasutanud juunikuu jooksul 179 000 Swedbanki klienti, mis on 23 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Populaarseim teenusepakkujatest on klientide hulgas Apple Pay, mida kasutas kuu jooksul 123 000 klienti.