Ekspert selgitab, kas tudeng peab tingimata üürikorteris elama

Kõrgete üürihindade tõttu on pikas perspektiivis mõistlikum kinnisvara omamine kui üürimine. «Kallimate üürikorterite puhul võib juhtuda, et laenu igakuine tagasimakse on võrdne või isegi madalam kui korteriomandi üür. Kodude ostmist tasub vaadata kui investeeringut, kuna peale laenumaksete lõppemist on kinnisvara päris enda oma. Ajalugu näitab, et kinnisvara hinnad kasvavad ajas, mistõttu on pikaajalises perspektiivis võimalik ka hinnatõusust kasu saada,» ütles Koplimäe.