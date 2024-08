Peeter Koppel: Eestis elamine on kallis

Konkunktuuriinsituudi juht Peeter Raudsepp kinnitas sel nädalal, et Eesti on toiduhindadelt Euroopa top 10, rõivaste ning jalanõude hindadelt juba top 3 ning maksutõusudega liigume kindlalt Euroopa viie kõige kallima riigi sekka. Peaministri majandusnõuniku Ardo Hanssoni sõnul ei vasta see tõele. Redgate Capitali investeerimisvaldkonna juht Peeter Koppel kinnitas, et Eestis on kallis elada.