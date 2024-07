POWELL USA Föderaalreserv jääb kõrgete intressimäärade juurde

Powellile esitatud küsimuste seas tõstatas Reutersi ajakirjanik Howard Schneider küsimuse, kas intressimäärad on praegu õigel tasemel, et inflatsiooni 2 protsendini alandada. Powell vastas veendunult, et praegused rahapoliitikad on piisavalt piiravad ja mõjutavad nõudlust, viidates tööturu ja eluasemeinvesteeringute jahtumisele. Ta märkis, et inflatsioon on jätkuvalt liiga kõrge ja kuigi progress on toimunud, ei ole see veel kindel ega lõplik.​

Föderaalreservi juht rõhutas, et kuigi tööturg on tugev, on tööpakkumiste arv ja palkade kasv aeglustunud, mis näitab nõudluse vähenemist: «Tööturu nõudlus on endiselt tugev... aga see on jahtunud oma varasemalt väga kõrgelt tasemelt». Powell andis mõista, et kuigi majandus on vastupidav, on inflatsiooni ohjeldamiseks siiski vajalik jätkata praeguse rahapoliitika rakendamist.