Riigisektor kavandab miljoneid maksvat innovatsiooniprogrammi

Tegu ei ole sugugi uue asjaga: rahandusministeeriumi dokumendiregistrist leitav dokument kannab nime «Toetuste andmise tingimused avaliku sektori innovatsioonivõimaluste tõstmiseks» ja sealt saab lugeda, et rahaprogramm kestab 2021.–2027. aastani, sealjuures võib mõned asjad jätta ka 2029. aastasse.

Programmi maht on Eesti mõistes vägev: 63,1 miljonit eurot, millest 70 protsenti annab Euroopa Liit, 30 protsenti paneb juurde Eesti maksumaksja. Tegemist nimetatakse dokumendis sekkumiseks ja see käib nii: riigiasutus või -amet esitab «elluviijale ideekavandi innovatsiooniprojekti elluviimiseks». Eesmärgiks on mõne valdkonna probleemi lahendamine ja ametiasutuse poliitikate parem elluviimine.