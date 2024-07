Linnavolikogu uus planeering jätab Tallinna bussijaama hätta

Tallinna bussijaama omanik, T Grupp, on mures linnavolikogu otsuse pärast, mis puudutab Juhkentali 48 kinnistu detailplaneeringut ning väidab, et see takistab bussijaama tegevust ning leiab, et linn võtab naaberkrundil detailplaneeringu kehtestamisega ära võimaluse rahvusvahelise ja siseriikliku kaugbussiliikluse sõiduplaani järgseks toimimiseks ning ettevõte ei saa seetõttu tagada kõigi vedajate juurdepääsu bussijaama.