Miks me eelistame pelgalt musti ja valgeid masinaid? Põhjus võib peituda majanduskriisis!

Kuigi maailma teedel on näha liikumas igasuguse värvigammaga masinaid, eelistavad autoomanikud siiski peaasjalikult turvaliselt monokroomseid autosid.

Eestis registreeritud sõidukid on peamiselt mustad, hallid, valged ja hõbedased. Mis on meie monokroomse värvivaliku põhjuseks? Veho ASi, Mercedes-Benz Eesti sõiduautode valdkonnajuhi Kristjan Lemberi sõnul on tegemist globaalse trendiga, kus oma mõju avaldavad majandustsüklid, mood ja turureeglid.