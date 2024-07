Maris Lauri: majanduslangus on läbi, kuid eelarve koostamisel tuleb vältida liigset optimismi

Statistikaameti esialgse hinnagu põhjal langes Eesti majandus aastases võrdluses teises kvartalis 1,7 protsenti. Lauri ütles ERR-ile , et majanduse põhi on praeguseks käes ja seda näitab statistikaameti avaldatud teine number, mille kohaselt oli kasv võrreldes eelmise kvartaliga 0,2 protsenti.

«See näitabki, et majandus enam ei lange, et on viited väiksele paranemisele, see läheb kokku ka eile konjunktuuriinstituudi poolt öeldule, et asjad halvemaks enam ei lähe, on isegi läinud esimese kvartaliga võrreldes mõnevõrra paremaks ettevõtjate jaoks,» lausus Lauri.