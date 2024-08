Lobiregister: kes lobistas riigiameteid kõige enam

Riigiasutuste seas on enim lobikohtumisi olnud kliimaministeeriumil, kelle esindajad on aprillist juuni lõpuni osalenud 95 lobikohtumisel. Teisel kohal on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 52 lobikohtumisega ja kolmandal sotsiaalministeerium 51 kohtumisega.