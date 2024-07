Eesti mees müüs Soomes toimunud Coldplay kontserdile võltsitud pileteid

Maria (nimi muudetud, toimetusele teada) märkas piletimüügi kuulutust Coldplay kontserdipiletite teemalises Facebooki grupis. Maria kandis müüjale kahe pileti raha – kokku üle 350 euro ning arvas, et sellega on tehing vormistatud ning jäi pileteid ootama. Möödus paar nädalat ning Kapsi kirjutas, et tuleb teha piletite ümbervormistus ning selle tasu on 60 eurot pileti kohta ehk kokku 120 eurot. Maria ei nõustunud, sest esialgu polnud mingist lisatasust juttu olnud.