Tõnu Mertsina: majandus väljus langusest, kuid kindlustunne püsib nõrgana

Kuigi majanduse üldine kindlustunne on Mertsina sõnul sel aastal eelmise aasta põhjast veidi paranenud, on see pikaajalise keskmise suhtes jätkuvalt väga nõrk. «See käib ka majapidamiste kindlustunde kohta. Nii ei näidanud teises kvartalis jaekaubanduse müügimaht veel paranemist vaatamata sellele, et inflatsiooniga kohandatud netopalk ehk ostujõud kasvab juba möödunud aasta keskpaigast.»