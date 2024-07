SAJAD LISANDUVAD TÖÖKOHAD Ida-Viru suurinvesteeringute toetusmeede on taotlustega kaetud

Investeeringutoetuse eesmärk on anda hoogu Ida-Viru majandust mitmekesistavatele investeerimisprojektidele, kus toetus projekti kohta sõltub investeeringu kogumahust ja algab poolest miljonist eurost. Suurinvesteeringute toetus avati taotlemiseks 2022. aasta augustis ning tänasega on rahastatud projekte 80,5 miljoni euro ulatuses ja menetluses olevate taotluste maht on 104 miljonit eurot.