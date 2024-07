Ekspert selgitab: miks on hinnad Eestis kõrgemad kui paljudes teistes Euroopa riikides?

Mis hindadega toimub ja miks?

Praeguseks on hindade kasv aeglustunud, näiteks juunis tõusid hinnad võrreldes eelmise aastaga 2,5%. Samas on oodata, et sügisel hakkavad hinnad jälle kiiremini tõusma – küll aga mitte nii palju kui eelmistel aastatel, vaid hinnakasv jääb ilmselt 4 % juurde. Selle taga on peamiselt kaks põhjust: energiahindade kallinemine ja palgakasv. Kuna elektrit või kütust kasutatakse suurema osa teiste kaupade tootmiseks ja vedamiseks, siis tekib ahelefekt – ka teised kaubad muutuvad selle tõttu kallimaks.

Teiseks maadleme teenuste jätkuva kallinemisega, mis on otseselt seotud palgakasvuga. Kuna keskmine palk üldiselt tõuseb, on ka erinevaid teenuseid osutavatele inimestele vaja rohkem palka maksta. Teisest küljest võimaldab palgakasv inimestel teenuse eest kõrgemat hinda maksta – kuid aina enam on näha, kuidas inimesed on hakanud igalt poolt rohkem kokku hoidma, mis on hindade taltsutamise jaoks hea. Siiski, teatud teenused on hädavajalikud ja nii on inimesed kohati ka sundolukorras neid kallima hinnaga kasutama. Üheks näiteks on sideteenused: telefoni- ja internetiühendust on kõigil vaja, kuid ainuüksi need on Eestis kahe aastaga kallinenud 16,3%. Samuti on terviseteenuste hind sama ajaga lausa 20,5% tõusnud. Muidugi on hinnakasvul oma osa ka kaupmeeste ahnusel – teise põhjuse taustal tõstetakse hinda veelgi.