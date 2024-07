Ravimitootja Pfizer tõstis 2024. aasta kasumiprognoosi

Kuigi Covidi tulud on vähenenud, püüab ettevõte stabiliseeruda omandamiste ja kulude vähendamise abil.

Pfizer teatas teisipäeval koos majandustulemustega, et tõstis oma aastast kasumiprognoosi. Kuigi Covidi tulud on vähenenud, on tegevjuht Albert Bourla vastanud väljakutsetele strateegiliste omandamiste ja kulude vähendamisega.