Fondijuht: tehnoloogiaettevõtetelt loodetakse palju ja nad pole odavad

Pärast tugevat 2023. aastat aktsiaturgudel näis, et tänavu sama head aastat oodata on keeruline. Aasta esimene pool on aga tõestanud pigem vastupidist. Juuli lõpu lähenedes oli maailma aktsiate liikumist kajastav indeks MSCI World tõusnud eurodes umbes 15% võrra. Viimasel ajal on sentiment muutunud siiski oluliselt karusemaks ehk aktsiate väljavaadete osas negatiivsemaks. Tehnoloogiaaktsiate liikumist kajastav Nasdaqi indeks langes 24. juulil 3,6% võrra. See oli üks negatiivsemaid päevi viimastel aastatel.