Soome majandus lükkas nina mudast välja

Viimased kuud on toonud Soome majanduse kohta üsna segaseid uudiseid. Kevadel üllatasid oodatust paremad majandusnäitajad ja juunis ennustas Soome Pank aeglast pööret paremuse poole. Teisalt näitasid eelmisel nädalal avaldatud tööhõiveandmed, et tööhõive olukord on halvem kui aasta tagasi. Lisaks on pankrottide arv püsinud kõrge, Soome aktsiaturg liigub külgsuunas ja pangakaardistatistika näitab, et tarbimine on jätkuvalt stagneerunud, edastas YLE.