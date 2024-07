MINISTEERIUM OPTIMISTLIK Eesti majandus näitab taastumise märke

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo sõnul on hea, et majanduses on näha paranemise märke. «Viimased kaks kvartalit näitavad positiivset trendi taastumise suunas ja ka ettevõtjad on tuleviku vaates varasemast optimistlikumad. Ülevaatest selgub, et Eesti majanduskliimaindeks, mis koondab hetkeolukorra ja kuue kuu väljavaated, on viimase kahe ja poole aasta kõrgeimal tasemel,» kommenteeris Keldo.