Swedbanki peaökonomisti Tõnu Mertsina sõnul on jaemüügi kukkumise põhjuseks ka asjaolu, et kuigi inimeste ostujõud kasvab, on ligi pooltel Eesti leibkondadel laenukohustused, sealhulgas ligi veerandil on eluasemelaenud.

Foto: Mihkel Maripuu