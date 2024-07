RAHA POLE Eesti inimeste ostuvõime jätkab kukkumist

Analüütik selgitas, et tööstuskaupade seas vähenes müügimaht kõige rohkem ehk 17 protsenti tekstiilitoodete, rõivaste ja jalatsite kauplustes. «Keskmisest enam ehk 16 protsenti kahanes müügimaht majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjalide kauplustes. Kasutatud asjade kauplustes ja väljaspool kauplusi ehk kioskites, turgudel ning otsemüügil vähenes müügimaht 11 protsenti ning muudes spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus tööstuskaubad, näiteks kaubamajad, vähenes müügimaht 10 protsenti,» ütles Pihlak. Ta lisas, et müügimaht suurenes 2 protsenti muudes spetsialiseeritud kauplustes, kus kaubeldakse peamiselt arvutite ja nende lisaseadmete, raamatute, sporditarvete, mängude, mänguasjade ja muuga.