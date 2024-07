Lätlased ja leedukad rahatarkust koolist ega kodust ei saa

Citadele panga uuringus vastas 37 protsenti Eesti inimestest, et nemad on peamiselt omandanud rahataksust perekonna abil, 33 protsenti meedia vahendusel ja 31 protsenti koolist. Lätis ja Leedus on koolist saadav rahatakuse hulk märksa väiksem ning olulisemat rolli mängib finantsasutustest saadav ametlik info. Lätis märkis 23 protsenti vastanutest ning Leedus kõigest 16 protsenti, et nemad on peamiselt omandanud finantskirjaoskust just koolist.