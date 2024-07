Laenuvõtjad rõõmustage: euribor tegi järsu languse

See tähendab, et keskmise laenuvõtja igakuine laenumakse väheneb detsembriks aastavõrdluses 60–80 euro võrra.

SEB analüütiku Mihkel Nestori sõnul on üldise ebakindluse taustal vähemasti üks asi kindel – intressimäärad langevad. «Samas on ka kindel, et nende langemise tempo määramisel jääb Euroopa Keskpank (EKP) hoolikalt euroala inflatsiooninumbreid jälgima,» rõhutas ta.