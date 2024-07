Coopi keskühistu juht: osa tarbijaist peab singi asemel vorstiga leppima

Üle Eesti on meil 18 piirkondlikku tarbijate ühistut. Igas riigis, kus Coopi kauplused tegutsevad, kuuluvad need kohalikele elanikele. Ka Eestis pole Coopi omanik ükski kontsern, vaid see on olnud algusest peale tarbijatele endile kuuluv grupp, millel on täna läbi ühistute üle 60 000 liikme. Ühistukaubanduse suurim erinevus erakaubandusega võrreldes on see, et kasum ei ole eesmärk omaette.