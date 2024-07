Võlausaldja taotleb kohtus PlusPlus Capitali pankrotti

Balcia Insurance juhatuse liikme Eleonora Zelmene sõnul on Balcia veendunud, et PlusPlus Capital on püsivalt maksejõuetu juba alates 2022. aasta juulist, mil tegi viimase võlakirjade intressimakse ning jättis järgmised korralised intressimaksed tegemata, samuti ei ole ettevõte lunastanud võlakirju tähtajaga 30. oktoober 2023. Seetõttu esitas Balcia võlausaldajana ise kohtule avalduse PlusPlusi pankroti välja kuulutamiseks.

«PlusPlus Capitali saneerimismenetlus on kestnud üle kuue kuu, aga siiani puudub piisav teave, kuidas PlusPlus praegu oma äritegevusest saadud raha kasutab. Kohtule ja võlausaldajatele esitatud saneerimiskava sisaldab mitmeid küsitavusi ning erinevad kavas sisalduvad ja sellele lisatud majanduslikud prognoosid on esitatud võlausaldajate jaoks mittekontrollitaval kujul, mistõttu oleme veendumusel, et tegelikult on PlusPlus maksejõuetu ning ei suuda edasi tegutseda ka saneerimiskavas esitatud tingimustel,» kommenteeris Zelmene.