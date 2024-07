NIPINURK Kosemeetod ehk kuidas vilunud hoiustajad võtavad hoiustades maksimumi

Coop Panga erakliendi igapäevapanganduse juht Moonika Maaring selgitas, et nö kosemeetodiks nimetatakse praktikat, kus hoiused avatakse väiksemates osades ja erineva pikkusega. Näiteks 2000 eurot võib hoiustada neljas eri osas – 3, 6, 9 ja 12 kuud, millest igas hoiuses on 500 eurot. Nii saab mingi osa rahast alati kiiremini kätte ja ka intressitulu laekub pidevalt. Mitmeks osaks jaotamise kasuks räägib seegi, et hoiuse avamise eest midagi tasuma ei pea ning ka halduskulud puuduvad.