PARKIMISE ÜLEVAADE Tallinnast Haapsaluni – kus parkida tasuta ja kus maksta?

Tallinnas on kolm peamist parkimistsooni: vanalinn, kesklinn ja südalinn. Vanalinnas on tunnitasu 6 eurot, kesklinnas 1,5 eurot ja südalinnas 4,8 eurot. Kõigis tsoonides saab parkida tasuta 15 minutit. Ööpäevaseid pileteid Tallinnas ei pakuta, kuid saadaval on 30-päevased perioodipiletid, mille hinnad on vanalinnas 300 eurot, kesklinnas 150 eurot ja südalinnas 250 eurot.