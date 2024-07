Omniva trikitab: klient oleks saamata jäänud teavituste tõttu pakist ilma jäänud

Probleemid said alguse siis, kui oodatud teavitused paki saabumise kohta ei jõudnud Norra telefoninumbrile. Pika ootamise järel otsustas klient kauplejale helistada, et uurida paki saatmise staatust. Selgus, et pakk oli juba ammu teele pandud ja isegi kohale jõudnud. Postimehele pöördunud klient märkis, et trackingu andmetel oli ta saanud juba kolm teavitust paki saabumisest. «Minule ei ole reaalselt mitte midagi kohale jõudnud,» ütles ta.