Araabia Ühendemiraadid ja Hispaania - vaata, kus eestlased oma raha kulutavad!

«Citadele klientidele väljastatud pangakaartide kasutusstatistikast näeme, millistes riikides inimesed kui palju ja millises kogusummas kulutusi teevad. Aja jooksul need andmed muutvad ja sellest saame järeldada, millised on parajasti kõige populaarsemad reisisihtkohad,» selgitas Citadele Eesti jaepanganduse juht Marina Hakiainen.

Näiteks on Citadele andmetest näha, et eestlased tegid käesoleva aasta esimeses kvartalis välismaal viibides kogusummas kõige rohkem makseid Araabia Ühendemiraatides ehk peamiselt Dubais. Tegemist on eestlaste hulgas järjest populaarsemaks muutuvama puhkusesihtkohaga. Aasta tagasi ehk 2023. aasta esimeses kvartalis Araabia Ühendemiraadid veel nii populaarne polnud.