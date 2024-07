Leedu ostab Saabilt mobiilseid õhutõrjesüsteeme

Tegemist on Saabi, Rootsi kaitsetööstusameti ja Leedu kaitseministeeriumi vahelise raamlepinguga, mille raames ostavad leedukad Saabilt mobiilseid laskeseadmeid, mobiilseid radarseadmeid, juhtimissüsteeme, väljaõppepaketi ja treeningseadmeid. Saab integreerib õhutõrjesüsteemid enne tellijale tarnimist USA ettevõtte Oshkosh poolt toodetud soomukitele.

«Mobiilsed lühimaa õhutõrjesüsteemid on mõeldud rajatiste ja kriitilise tähtsusega infrastruktuuri kaitsmiseks. Selle süsteemi eeliseks on mobiilsus, seega on tegemist äärmiselt vajaliku süsteemiga, mis tugevdab oluliselt Leedu relvajõudude võimekust. Praegu kasutame vanema põlvkonna õhutõrjesüsteemi RBS 70 ja rakette Bolide,» ütles Leedu riigikaitseminister Laurynas Kasčiūnas.