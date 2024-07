Elisa IT-juht: töötaja areng ei saa olla vaid juhi või ettevõtte südameasi

Eriti oluline on see Teearu sõnul kiirelt arenevates sektorites, kus on paratamatu, et kõike uut ja huvitavat pole lihtsalt võimalik igapäevatöös piisavas hulgas kogeda, kuid samas on uute arengutega kursis püsimine kriitilise tähtsusega.

«IT-valdkond muutub iga päevaga, aga samas ei saa iga äri end päevapealt uute tehnoloogiate peale ümber pöörata. Muidugi tuleb ajaga kaasas käia ja konkurentsivõimeline püsida, kuid mõõdukas stabiilsuses peitub enamasti edu võti,» lausus ta. «Kuna aga erinevad tehnoloogiad on omavahel läbi põimunud, on oluline, et arendajad ja teised spetsialistid saaks siiski piisaval määral uut ja huvitavat proovida – ühelt poolt asja enda jaoks huvitavana hoidmiseks, teisalt selleks, et olla valmis ettevõtte muutuvate vajaduste jaoks.»

See nõuab tema sõnul aga nii tööandjate kui ka töötajate poolt ühtset arusaama, et spetsialistide pidev ja kestev areng peab olema mõlema osapoole ühine pingutus. Tööandja peab suutma hoida töö piisavalt põneva ja värskena ning leidma viise anda inimestele võimalusi end proovile panna, samas peavad töötajad mõistma, et mõnikord ongi igapäevtöö osaks ka «igavamad» asjad ning põnevat ja uut tuleb esimese hooga proovida omal käel.

Mõni võimalus tekibki harva