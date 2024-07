Reinsalu: Michali valitsuse maksumuudatused toovad täiendava inflatsiooni

Reinsalu ütles esmaspäeval "Vikerhommikus", et Kristen Michali juhitava valitsuse maksutõusude ja valitsemiskulude kärbe on omavahel proportsioonist väljas, edastas ERR .

"Kui vaatame Michali valitsuse numbreid, siis suures plaanis on proportsioon selline, et miljard tuleb maksutõusudeks ja järgmisel aastal tuleb kokkuhoidu 100 miljonit. See proportsioon on selgelt paigast ära."