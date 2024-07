Pank: eestlased nõuavad kodulaenu soodsamaks muutmist - ja saavad ka

SEB andmetel on mullusega võrreldes kasvanud nende inimeste arv, kes pöörduvad panka, et oma laen teisest pangast refinantseerida. Teisisõnu: inimesed käivad pankade vahet ja viivad oma laenu selle juurde, kes paremaid tingimusi pakub. Laenu üks komponent on küll euribor, kuid teine on ka pankade enda intressimarginaal ja seda madalamaks kauplema minnaksegi.