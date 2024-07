Eesti ühiskonna varanduslik ebavõrdsus annab endast juba praegu märku PISA testide tulemustes. Samuti on viimaste aastate suurim probleem olnud hinnakasv, mis on kärpinud Eesti majanduse konkurentsivõimet. Nii üks kui teine saab hoogu juurde ka uue valitsuse maksupoliitika toel.

Michali valitsuse maksumuudatuse järel saab Eestist ilmselt kõige suurema tarbimismaksude koormaga riik Euroopas. Eestis elada on väga kallis, aga see-eest on siin hea omada vara. Jõukal inimesel on siin mõnusalt turvaline.