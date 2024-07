EISA selgitab, millal saab kütteseadme uuendamise toetust

«Vanade ning ebaefektiivsete kütteseadmete kasutamine linnades on lahendamist vajav probleem, kuna need eraldavad õhku tervisele ohtlikke peenosakesi ja muid saasteaineid. Tiheasustusalal ei haju need ka piisavalt kiiresti,» märkis kliimaministeeriumi asekantsler Jaanus Uiga.

Postimees pöördus EISA poole ja küsis, kas toetust saavad taotleda ka need majapidamised, kellel on kütmiseks mitu ahju ning kas need kõik peavad olema korrastatud või eemaldatud.

EISA eraisiku toetuste valdkonnajuht Kersti Saar vastas, et nii nende asutus kui ka kliimaministeerium on alati soovitanud vanad katkised ahjud korda teha, mitte lammutada, eriti kui on tegu muinsusväärtusega ahjudega. «Üldjuhul on elamutes üks ahi ning siis lisaks veel pliit või kamin. Kui tuleb ette, et elamus on siiski mitu ahju, siis kehtib soojuspumba paigaldamise korral toetuse määruses nõue korrastada või lammutada neist vähemalt üks. Kuna pliit pole põhiline kütteallikas, siis see ei puutu soojuspumba paigaldamise soovi korral üldse asjasse, seda võib, aga ei pea renoveerima, samuti võib lammutada, aga ei pea. Pliidiga seotud töid ka ei toetata,» selgitas Saar.