Ekspert annab nõu: millal on hea aeg investeerimisega alustada?

«Sageli jääb investeerimisega alustamise otsus tegemata, sest oodatakse paremat aega. Samas alustamist edasi lükates jääb investeerimishorisont aina lühemaks, kuid raha kasvatamise puhul on alati kõige olulisemaks komponendiks aeg. Ning kui ka lühikeses perspektiivis pole tulu alati garanteeritud, siis pikas plaanis järjepanu investeerides jõuab üldjuhul kaugele,» ütles Kose.

Ta tõi näite, et investeerides iga kuu kaheksaprotsendilise aastatootluse juures 50 eurot, siis koguneb 20 aastaga ligi 30 000 eurot, millest enda investeeritud raha moodustab 12 000 eurot ja ülejäänud raha tuleb liitintressist. Alustades investeerimisega näiteks kuus aastat hiljem, tuleb 14 aastaga sama summani jõudmiseks investeerida igakuiselt 100 eurot.

Kose märkis, et kui inimesel on olemas 3–6 kuupalga ulatuses meelerahufond ootamatusteks, siis on hea aeg alustada investeerimisega. Enne meelerahufondi kokkusaamist on investeerimine Luminori privaatpanganduse varahalduri sõnul pisut riskantne, sest kui raha peaks olema tarvis kiiresti kasutada, võib investeeritud ressursi väärtus olla näiteks sel hetkel ootamatult langenud.

Säästmiseks tuleb harjumused üle vaadata

Meelerahufondi kogumiseks ja investeerimisega alustamiseks soovitab Kose üle vaadata harjumustega seotud kulud, mille arvelt annab raha kokku hoida. Nii õnnestub raha teadlikult säästa ja see hoopis oma esimestesse investeeringutesse paigutada. Nii on ka tulevikus saadav tulu palju suurem.

«Kuna algus võib tunduda hirmutav, tasubki alustada väiksematest summadest, kuid hoida järjepidevust. Piisab kasvõi paarikümnest eurost, sest summast olulisem on regulaarsus. Selle saavutamiseks on väga hea soovitus sõlmida näiteks püsimaksekorraldus ehk tehinguid automatiseerida – nii on lihtsam end distsiplineerida ning head harjumust kujundada,» ütles ekspert.

Ühtlasi märkis ta, et igasuguse investeerimise juures on oluline paika panna konkreetne eesmärk, kuhu soovitakse investeerimisega jõuda ning millal võiks see realiseeruda.

«Aeg on tasuta ressurss: kasuta see ära ja alusta kohe, mitte ära lükka otsustamist edasi,» lisas Kalle Kose.