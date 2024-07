Utilitas teeb kümneid miljoneid väärt investeeringu Paljassaarde

Heitmevaba soojuspumbajaam kasutab sisendiks puhastatud reoveest ja mereveest saadavat soojust ning tõstab selle rohelise elektri abil kaugküttevõrgu jaoks sobivale temperatuurile. Tallinna Vee Paljassaare reoveepuhastusjaama, merevee, soojuspumpade ning kaugküttesüsteemi integratsioon on innovaatiline ja keskkonnasäästlik lahendus, mis võetakse Eestis kasutusele esmakordselt.

«Juba täna pärineb üle 2/3 Tallinna kaugkütteklientide tarbitavast soojusest taastuvatest allikatest või on heitsoojus. Oleme viimastel aastatel juba paigaldanud tööstuslikud soojuspumbad meie soojuse ja elektri koostootmisjaamadesse, et maksimaalselt ära kasutada suitsugaasides sisalduv energia. Rajatav Paljassaare soojuspumbajaam on järgmine suur samm edasi ning aitab meil ära kasutada puhastatud reovees ja merevees sisalduva madalatemperatuurse soojuse ning selle abil vähendada kasutatava fossiilse importkütuse osakaalu pealinna kaugküttes aastaks 2027 alla 10 protsenti,» selgitas Utilitase juht Priit Koit.