Ligi: julgeolekumaks ei kata isegi kõiki kaitsekulusid

Jürgen Ligi selgitas ETV saates «Ringvaade suvel», et maksude tõstmise eest saavad kodanikud toimiva Eesti riigi.

«Ei tasu rääkida seda juttu, kui palju kodanik jälle võidab siis, kui vähem maksu kogutakse ja kui kogutakse rohkem, siis jääb vaesemaks. Tegelikult oma riik on ju kodanike koostöö, kui mitte öelda ühisvara, ja igal juhul toimiv maksevõimeline riik on kodanike rikkus, mitte vaesus,» rääkis ta.

«Minule ei meeldi sellised formuleeringud, et kodanikule jääb rohkem raha kätte jne, sest tegelikult me riiki paneme raha selleks, et ta teeks sellest midagi paremat, kas või televisiooni, aga ka haridust, riigikaitset ja kõiki selliseid asju,» sõnas rahandusminister.